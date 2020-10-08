課程末端，導覽員帶孩子去和魚販聊天，認識四季漁獲與烹調方式。（新屋愛鄉協會提供／黃婉婷桃園傳真）

待孩子買完漁獲，便親手捲袖下廚。（新屋愛鄉協會提供／黃婉婷桃園傳真）

離海岸僅800米的笨港國小，自去年開始實施「食魚教育」，結合新屋愛鄉協會導覽員，以農漁耕為主軸，帶孩子走訪當地保安林、石滬群，並親自向漁民討教四季漁獲的流轉與困境，課程末端也教導學生烹調當季海鮮，感受海客文化的同時，也培養親海懂鄉的情懷。

笨港國小位於桃園新屋，由於校舍鄰近永安漁港，學生又有8成為客家子弟，素有全台唯一海洋客家小學之稱，地理環境得天獨厚。除學科外，近年來也針對「食育」部分進行著墨，除發展食農教育外，更於去年融合食魚教育，打造混齡式戶外走讀課程。

協辦課程的新屋愛鄉協會成員許海琴說，課程起初會讓孩子搭上「導覽專車」，沿著海岸線認識漁港、藻礁、石滬群、保安林再到農田，從中思考環境風貌如何因人而變，後引導學子將漂流木、蛤蜊殼等海洋遺留物，重新DIY達到價值再利用。

建立基本認知後，許海琴接著讓孩子上街買魚，藉由和魚販、漁民聊天的過程，理解漁獲從何而來、又有哪些烹煮方式，接著親自捲袖下廚，完成整套課程。她說，孩子下課後，多半會為海洋保育盡一份力，如自備環保餐具、減少使用塑膠製品。

「教育若未結合在地，孩子的生命是浮的。」校長黃素敷指出，教師所能做的，就是結合社區資源，以多向度的方式，讓孩子浸潤於海客文化中，並做到親海、懂海，促進學生全能發展。

(中時 )