多數家長對孩子升學充滿焦慮，金門縣五所國中的師長為拓展視野，7日專程赴桃園龍潭新生醫專參訪，了解護理與健康促進產業有關的科系。

新生醫專招生區域是北區五專聯招為主，包括金門縣，金門學子就讀新生護理，曾經是一股熱潮，最多高達53位就讀，昔日列嶼鄉代表會主席林長耕的三位女兒都是新生護理的校友，畢業後都回鄉服務，令人稱道。

其中，就讀護理五年級的楊詩涵，原來就讀金寧國中，對來訪的師長說畢業後要暫時留在台灣，因為大醫院多，先磨練臨床經驗，未來仍然會回到家鄉服務；會場也上演師生相見歡，今年剛就讀護理科的洪翊綺、洪翊誠姊妹，巧遇母校烈嶼國中的輔導主任楊珮琪，另金沙國中輔導主任張瑋涵也遇見先後期的張依涵及周禎雅同學，老師們紛紛藉機勉勵學生們。

受少子化衝擊，國內多所學校面臨招生不足的窘境，新生醫專能保有97.81％的招生註冊率，且今年國家護理師證照考試通過率逾90％。校長駱俊宏指出，學校以培育護理及健康促進人才為主，完全呼應國內重點產業所需辦學，學生只要跟著各科所規畫的系統課程學習，且練就實務操作技術，在校五年就能快樂學習，將來一定可以學以致用。

(中時 )