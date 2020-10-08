警方7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」。（葉書宏攝）

館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，警方破解劉嫌使用的iPhone手機，清查出劉嫌為竹聯幫寶和會成員，7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」。

檢警調查，劉嫌行凶前刻意與館長發生衝突，犯案後無業卻可以請來曾任法官、檢察官等要職的律師郭力菁，此外，使用槍枝有外號「沙漠雛鷹」的傑里科941半自動手槍，來源郭嫌也刻意製作斷點，辯稱是已故友人借放。

警方專案小組抽絲剝繭，儘管劉嫌不願意配合解鎖iPhone手機，仍透過刑事局解鎖手機，手機內所有對話紀錄、資料幾乎清得一乾二淨，連年輕人常使用的臉書、IG、Line等社交軟體也清得相當乾淨，但凡走過必留下痕跡，仍讓警方掌握到劉嫌與竹聯幫寶和會成員有聯繫。

專案小組發現，寶和會成員陶彥誠去年6月涉及北市內湖區槍擊案，案發前即藏匿於劉丞浩所承租的藏匿處，更加鎖定竹聯幫寶和會涉及館長一案。

警方蒐證後於7日兵分多路搜索，其中包含寶和會圍事據點、北市「百富妃麗酒店」，逮捕會長林修伯、幹部施俊吉等9人，同晚也會同北市財政局稽查人員查獲百富酒店疑使用假酒營業，查扣上百箱假酒。另外副會長梁智勝也於今（8日）上午遭逮，劉嫌所屬幫派重要幹部幾乎一併落網。

10嫌遭逮後立即聘請律師陪同偵訊，對於館長槍擊一案矢口否認，但寶和會另外涉及酒店內恐嚇勒索及綁架勒贖，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時 )