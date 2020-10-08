美國副總統彭斯在辯論會上激辯民主黨候選人拜登的副手賀錦麗，雙方從新冠疫情一路針鋒相對到大法官提名等議題，雖然不如總統川普與拜登上周總統大選辯論陷入混亂，但彼此頻頻搶麥克風，爭時間反駁對方說詞。不過媒體與網民也注意到，當彭斯與賀錦麗舌戰時，一隻蒼蠅停留在他頭上也不知，反引起網路熱議。

雖然美國副總統辯論未如先前總統辯論陷入混戰，但當彭斯與賀錦麗舌戰時，一隻蒼蠅停留在彭斯頭上反引起網路熱議。

據美聯社報導，正當辯論進行到彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）討論到美國敏感種族議題的「泰勒（Breonna Taylor）之死」問題時，媒體捕捉投彭斯頭上停留一隻蒼蠅，在他頭上至少待了2分鐘。雖然這隻蒼蠅未影響辯論進行，從鏡頭上來看彭斯本人也未察覺，不過這隻蒼蠅意外引起網友熱議，成了實際上的辯論「第三方」。

Everyone jealous because I got the best seat for the debate tonight. — Front Row Seat (@MikePenceFly) October 8, 2020

蒼蠅亂入副總統辯論也成了推特上熱門關鍵字，甚至超過彭斯與賀錦麗之間的激辯。有人開玩笑說，應該要趕快把蒼蠅抓起來檢測是否確診，也有人擔憂整個辯論會場太過專注防疫，反而忘記防蟲了。還有網路鄉民替蒼蠅開了推特帳號，稱「每個人都忌妒我，只因我搶了場上最好位置」。

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

拜登也沒放過這個難得加入網路熱議的機會，在他推特放了張手持蒼蠅拍的照片，稱「捐贈5美元幫助拜登選舉『起飛』（fly）」，也引起大批網友按讚。不過實際上，蒼蠅亂入美國總統辯論並非首次，2016年美大選辯論會時，民主黨總統參選人希拉蕊的眉毛上也停留了一隻蒼蠅。

"Democratic nominee Hillary Clinton was mid-sentence when a black fly landed on her forehead, square between the eyes"



La mosca ya es una tradición https://t.co/dPweLpDs31 — Nieto ™ (@MrTonitas) October 8, 2020

(中時新聞網)