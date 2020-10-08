洋基在今日的分區系列賽派出日籍強投田中將大對上光芒，不過在4局上半挨一發3分炮成為落敗關鍵，即使洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）連續5場開轟創下隊史季後賽新紀錄，但最後光芒以單場3轟，8比4奪下系列賽第2勝，取得聽牌優勢。

賽前雙方以1勝1敗戰成平手，洋基推出過去在季後賽戰績優秀的田中將大先發，不過此戰滑鐵盧，前3局僅失1分，但4局上半「一局爆」，先被敲安、保送後，凱麥爾(Kevin Kiermaier)逮中失投曲球，第一球就出棒敲出超前3分炮，也成為比賽勝負關鍵。

田中將大主投4局就被敲8安、失5分，其中有2發全壘打，今年季後賽2場先發都僅丟4局就退場，分別失6、5分，自責分率高達12.38，而今年正是田中與洋基7年合約的最後一年，以他季後賽表現，季末洋基是否會與他續約仍不好說。

6局上半光芒再有攻勢，裴瑞茲(Michael Perez)敲出2分砲拉開差距，接著季後賽表現火燙的崔志萬補上二壘打再添1分，光芒攻下第8分，雖然史坦頓在8局下半敲出2分炮追分，也成為隊史首位季後賽連5場開轟的選手，但也無法逆轉戰局，最後光芒就以8比4拿下勝利，率先取得2勝1敗聽牌優勢。

洋基史坦頓季後賽連5場開轟創隊史紀錄。（美聯社）

洋基強投田中將大4局失5分退場。（美聯社）

(中時 )