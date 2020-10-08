造成多人傷亡的錢櫃KTV林森北路店大火，檢警調查起火原因，確認包商王聖傑在4樓儲藏室為雷射水平測量儀鋰電池充電，卻未在現場注意操作，因電池品質異常在充電中起火，引燃儲藏室周邊可燃物品而發生大火。

檢警調查，王2019年4月24日在新北市板橋一家五金行換得1組雷射水平測量儀，並在4月26日上午攜帶測量儀與充電設備到錢櫃林森店進行樓層打鑿拆除工程。實施工程期間，測量儀電量耗盡，王便將測量儀的鋰電池放置在儲藏室西南側的牆上插座充電。未料，上午10時許鋰電池因品質異常，充電中起火，隨即引燃到儲藏室的木櫃、歌本、小型沙發等可燃物品，火勢迅速延燒擴大。

檢方認為，雖然充電是日常生活中的正當行為，但充電行為本身有危險性是一般生活常識。王第一次為鋰電池充電，又在他人營業場所內，應該隨時留意充電狀況，避免導致火災，但王卻疏忽注意，充電後離開儲藏室到其他樓層工作。因此依公共危險、過失致死等罪將王起訴。

(中時 )