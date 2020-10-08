搶連假旅遊商機，台北晶華酒店以30年慶為名，在雙十國慶前夕推出「晶華30．Lady M慶祝專案」，即日起至12月31日，透過官網訂房並入住，每房4,980元起即可獲贈價值1,600元、來自紐約且風靡全球貴婦圈的─Lady M 6吋千層蛋糕，並保證升等至高樓層公園景觀房的貴賓禮遇，房客同時享有全台唯一獲得CNN推薦之自助餐廳─柏麗廳早餐兩客、並可免費使用健身房、頂樓露天泳池、城市星空電影院等設施。

Lady M是來自紐約的頂級蛋糕品牌，旗下最為人所知的原味千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國十大蛋糕」之一、起士蛋糕更曾獲得《New York Magazine》評選為「紐約最佳起士蛋糕」。風靡全球萬千淑女市場的Lady M，2017年2月份正式進軍台灣，即選擇在晶華酒店開設首家據點，今年適逢晶華酒店開幕30周年，雙方決定再次攜手合作，讓入住酒店且計畫與親友歡慶重要節日的房客們，可以在客房內輕鬆享用這閃耀著金黃焦糖外皮的國際級美味。

台北晶華酒店董事總吳偉正表示：「國內疫情平緩至今，酒店完全都是以接待國旅客人為主，晶華發現許多房客入住酒店的目地是為了與親友歡聚、共度特別的節日，酒店最高的紀錄是在一天之內、為18組的房客安排慶生活動，因此晶華才特別與Lady M攜手規劃出這項生日住房專案，期望透過貴婦級的美味甜點，與前來晶華酒店慶生的消費者分享喜悅，並送上公園景觀房的升等禮遇、為壽星獻上祝福。

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