網路家庭（8044）近年來持續優化系統以及消費者體驗，並拓展年輕市場，網家旗下PChome線上購物近期更新最佳化的搜尋服務，讓消費者在平台上能快速搜尋商品，為接下來的電商旺季大戰做好準備。

網家表示，今年宅經濟延燒，帶動業績表現，其中大材積商品買氣升溫，網家也積極優化介面以滿足消費者需求。網家表示，PChome線上購物共有500萬種商品，此次更新後，只要在PChome線上購物使用搜尋功能，並透過「篩選」按鈕，即可快速辨識商品為「24小時到貨」或「廠商出貨」，由廠商出貨的大材積商品也能一目了然，節省過去消費者需另外進入PChome購物中心首頁找商品的時間。

此外，加入購物車時也增加了提醒視窗，有助於商品到貨時間透明化，讓消費者下單更安心。網家積極優化消費者體驗，至今年9月為止，全站會員數突破1,200萬，以25～44歲年輕族群為主力客群，占整體會員比例60％。

除了優化功能以外，網家看好新世代消費力，PChome線上購物也持續推動品牌結盟策略，特別設立「品牌旗艦館」專區，攜手百大一線品牌Apple、小米、3M、碧兒泉、屈臣氏、聯合利華等，多強聯手全方位布局購物市場，加乘品牌效益，提升品牌好感度及黏著度，全力搶攻年輕化市場，衝刺下半年採購旺季。

(工商 )