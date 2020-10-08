砍殺母親37刀還切下頭顱的梁姓男子，二審無罪並責付桃園衛生局，但遭最高法院火速撤銷，高院更一審開庭訊問後，法官權衡公共利益及人權，裁定梁男13日後羈押。他13日因傷害罪服刑期滿，立即轉赴看守所，「無縫接軌」 。

35歲的梁男在2018年10月18日晚間施用毒品後突然抓狂，拿刀朝67歲母親猛砍，再斬下頭顱拋下樓；一審認為他行凶時辨識能力降低，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，但高院認為他殺人時因吸毒無辨識能力改判無罪，但最高法院撤銷。

高院更一審由劉興浪審判長及受命法官古瑞君、陪席法官林怡秀組合議庭開庭訊問，蒞庭檢察官說梁吸毒殺人是自招行為，不能減免其刑，他殺死母的犯行泯滅人性，應該判處死刑。

檢察官說，依據精神鑑定報告，梁男涉犯重罪且再犯可能性高，讓他交保在外將造成社會危害，請求法官羈押他；梁的律師則主張，他的姐姐並沒有放棄他，可以責付給姐姐讓梁男交保。

(中時 )