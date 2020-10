總統接見「北美洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見北美洲臺商訪問團表示,臺美已啟動新的對話,期盼在美國的臺商,共同協助促成「臺美雙邊貿易協定」(BTA)的簽署,未來政府也將積極深化臺美經貿連結,讓臺灣在全球供應鏈重整過程中,發揮關鍵力量。

北美洲臺灣商會總會長吳怡明、世界臺灣商會名譽總會長林見松等人,今天由僑委會委員長童振源陪同,赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文指出,臺商是讓臺灣跟世界接軌的先鋒,也長期在國外耕耘,不論和產業界,或是當地的政府、公民社會,都有深厚的連結,在國民外交方面,做了很多努力。

這次疫情期間,世界臺灣商會聯合總會名譽總會長楊信跟臺商夥伴共同發起「一千萬個口罩、一千萬個愛心」活動,捐贈口罩給全美加的醫療機構、長照機構和弱勢團體。

她說,臺商夥伴在海外積極實踐「Taiwan can help, Taiwan is helping」的精神,讓世界更能看見臺灣,對於開拓臺灣的國際空間,有非常大的貢獻,她要表達由衷謝忱。

蔡英文表示,因為美中貿易衝突和疫情的影響,讓世界經濟發生很多的變化,主要貿易大國正在積極調整國際經濟布局,全球供應鏈也正在重整中。臺灣要在這波變局中脫穎而出,要仰賴臺商繼續給予我們最重要的協助。

她認為,臺商長期深耕海外,對當地產業和市場都相當熟悉,這樣的通路優勢是吸引更多外資來到臺灣最重要的資產。北美臺商總會今年3月成立「Select Taiwan」,推動臺美經貿交流,積極行銷臺灣,就是最好的例子。

她期盼台商未來繼續引介更多外資來臺投資,用國際級的資金加速臺灣發展的動能。僑委會今年也會根據臺商的需求,客製化協助臺商組團再度回國參訪產業,尤其會在產業鏈結和投資臺灣等面向,進行更深入的合作,希望臺商與臺灣產業一起合作,共同開拓全世界的商機。

談及臺美關係,蔡英文表示,臺灣與美國的雙邊關係,也不斷在加溫當中,之前也啟動了一些新的對話,包括新一輪臺美經濟商業對話,也希望能更積極深化臺美經貿連結,讓臺灣在全球供應鏈重整過程中,發揮關鍵力量。

她期盼所有在美國當地的臺商,可以凝聚在美深耕多年的連結力量,共同協助促成「臺美雙邊貿易協定」的簽署,讓臺灣經貿關係可以有更多的發展機會。也希望臺商朋友繼續愛護臺灣,投資臺灣。

