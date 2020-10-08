總統接見「北美洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見北美洲臺商訪問團表示，臺美已啟動新的對話，期盼在美國的臺商，共同協助促成「臺美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署，未來政府也將積極深化臺美經貿連結，讓臺灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。

北美洲臺灣商會總會長吳怡明、世界臺灣商會名譽總會長林見松等人，今天由僑委會委員長童振源陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

總統接見「北美洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」(總統府提供)

蔡英文指出，臺商是讓臺灣跟世界接軌的先鋒，也長期在國外耕耘，不論和產業界，或是當地的政府、公民社會，都有深厚的連結，在國民外交方面，做了很多努力。

這次疫情期間，世界臺灣商會聯合總會名譽總會長楊信跟臺商夥伴共同發起「一千萬個口罩、一千萬個愛心」活動，捐贈口罩給全美加的醫療機構、長照機構和弱勢團體。

她說，臺商夥伴在海外積極實踐「Taiwan can help, Taiwan is helping」的精神，讓世界更能看見臺灣，對於開拓臺灣的國際空間，有非常大的貢獻，她要表達由衷謝忱。

蔡英文表示，因為美中貿易衝突和疫情的影響，讓世界經濟發生很多的變化，主要貿易大國正在積極調整國際經濟布局，全球供應鏈也正在重整中。臺灣要在這波變局中脫穎而出，要仰賴臺商繼續給予我們最重要的協助。

她認為，臺商長期深耕海外，對當地產業和市場都相當熟悉，這樣的通路優勢是吸引更多外資來到臺灣最重要的資產。北美臺商總會今年3月成立「Select Taiwan」，推動臺美經貿交流，積極行銷臺灣，就是最好的例子。

她期盼台商未來繼續引介更多外資來臺投資，用國際級的資金加速臺灣發展的動能。僑委會今年也會根據臺商的需求，客製化協助臺商組團再度回國參訪產業，尤其會在產業鏈結和投資臺灣等面向，進行更深入的合作，希望臺商與臺灣產業一起合作，共同開拓全世界的商機。

談及臺美關係，蔡英文表示，臺灣與美國的雙邊關係，也不斷在加溫當中，之前也啟動了一些新的對話，包括新一輪臺美經濟商業對話，也希望能更積極深化臺美經貿連結，讓臺灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。

她期盼所有在美國當地的臺商，可以凝聚在美深耕多年的連結力量，共同協助促成「臺美雙邊貿易協定」的簽署，讓臺灣經貿關係可以有更多的發展機會。也希望臺商朋友繼續愛護臺灣，投資臺灣。

(中時 )