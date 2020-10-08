因美國總統川普又改口向國會放話，願意簽署新一輪的新冠肺炎紓困計畫，隔夜美股強力反彈收紅，也帶動了周三(10/7)表現意興闌珊的日股，周四(10/8)早盤一開就上漲0.36%。開出紅盤後約兩小時，大盤出現急拉並漲逾200點。日經225指數早盤收漲0.91%，來到23636.35點，日經成分股中，有176檔個股上漲，42支個股下跌。東證一部指數漲0.62%，為1656.73點。

早盤盤面領漲族群偏向傳產類股，例如:運輸業、鋼鐵業以及造紙業等。另外，半導體族群則在美股同業帶動下，也表現不俗，像半導體製造商SCREEN集團的漲幅逾6.6%，愛德萬測試公司(Advantest Corp.)上漲超過5.5%，精密工具製造商Disco Corp.也漲逾3%。

日本政府主要發言人表示，不排除將會視情況適當地與日本航空業者們，商談紓困方案。因稍早有日本媒體披露，全日空航空(ANA)正與工會討論員工支薪方案，可能準備裁員，以因應每況愈下的財務體質。不過全日空的股價並未領情，早盤還是下跌1.61%。

(時報資訊)