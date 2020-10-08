美系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出，看好美律下半年營運將出現明顯回溫，尤其集中在下半年的後半段，明年也可望在新遊戲機帶動的Gaming耳機、視訊會議帶動的企業用耳機帶動下，長線TWS(無線藍芽耳機)可能是美律頭戴設備中最大的收入貢獻，及新品加入也將減緩智慧型手機市場衰退衝擊。

日系外資表示，美律第二季頭戴式耳機佔總營收的67%，其次是揚聲器佔29%、醫療保健佔2%，電池/麥克風各佔1%，展望美律下半年，公司管理層樂觀看待，由於先前TWS出貨的遞延，新產品的貢獻和出貨量增長將使業務增長，包括Gaming耳機，以及視訊會議帶來持續強勁的企業耳機需求，加上新iPhone將帶動新揚聲器的出貨量增加，美律在下半年後半段將會出現顯著的成長動能。

日系外資進一步表示，美律除既有的品牌耳機穩定客戶外，也已從智慧型手機贏得了多個TWS項目，預計自年底就會開始貢獻營運。

日系外資表示，7月美律宣布與環旭電子設立合資企業，目標是為資源有限的客戶提供定制的TWS SiP模塊和能力，美律希望這將為其TWS業務帶來好處，並預計該貢獻將從2021年開始增加，從長遠來看，TWS可能是美律頭戴設備中最大的收入來源，美律也看好得益產品的替換周期，隨著即將推出的新遊戲機PS 5、Xbox下，將在2021年出現一波Gaming耳機的需求。

此外，日系外資表示，美律已拿下美國平板電腦客戶的TWS訂單新項目，還有自今下半年開始貢獻的手錶產品，期望新訂單可以抵銷智慧型手機市場衰退的壓力。

(時報資訊)