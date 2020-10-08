5G及雲端等技術趨勢使ABF載板前景備獲看好，市場預期供不應求狀況將延續至2022～2023年。包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等載板族群今（8）日再獲市場資金關愛，三者齊步放量走揚，盤中分別勁揚6.7％、5.8％及2.8％，漲勢均強於大盤。

欣興股價開高後放量走高，一度勁揚6.7％至84.3元、登近1個半月高點，早盤維持逾4.5％漲幅，成交量倍增突破7.35萬張。三大法人持續偏多操作，上周買超4895張、本周迄今加碼買超達3萬1939張，其中昨日便買超達9300張。

南電股價開高後同步放量走高，最高上漲5.8％至128.5元，早盤維持逾4％漲幅，成交量亦同步倍增突破2萬張。三大法人近期對南電買賣超調節互見，上周合計小幅賣超192張，本周迄今則轉為買超895張。

景碩股價則開高穩揚，最高上漲2.8％至69元，早盤維持逾2％漲幅，成交量突破9500張，超越昨日的7613張。不過，三大法人近日偏空操作，上周合計買超3683張，但本周迄今轉為賣超1341張。

美系外資日前出具報告認為，受惠5G及雲端等技術趨勢推動，以及晶片效能持續提升增加對ABF載板產能消耗量，將帶動ABF載板2020～2024年的年複合成長率（CAGR）達17％，對ABF產業前景持續看好。

南電2020年9月自結合併營收34.91億元，雖月減3.98％、仍年增達20.23％，為近9年同期高點。帶動第三季合併營收達105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，創近9年高點。累計前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，改寫同期第3高。

景碩2020年9月自結合併營收達22.77億元，月增2％、年增13.76％，續創同期新高。帶動第三季合併營收68.71億元，季增1.26％、年增14.58％，一舉改寫歷史新高。累計前三季合併營收195.5億元、年增21.5％，續創同期新高。

欣興則尚未公布9月營收，由於旗下子公司昆山鼎鑫一廠日前發生火警，預期第三季營運將略受影響。投顧法人認為，昆山鼎鑫一廠火災對欣興營運衝擊有機會低於4％，仍看好全年營收季增高個位數百分比、改寫歷史新高，獲利則可望強勁成長、挑戰近9年高點。

(時報資訊)