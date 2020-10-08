印度政府為加速印度製造計畫(Make in India)以及產業在地生根，目前已經對鴻海和三星等16家手機製造商提供補貼。

據日經新聞報導，印度政府預期未來五年的產出整體將來到10.5兆印度盧比(約1430億美元)，其中更有六成為出口；而由製造商直接創造出的就業，在該期間內將達到20萬個。

印度政府在四月針對手機和電子零件產品推出生產相關激勵計畫「PLI」(Production Linked Incentive)，對上述手機製造廠商的補貼則為在該PLI計畫規定之下所進行。印度希望能活化在地製造，在未來五年，製造商可獲得銷售的4%~6%的相對應補貼，遠高於2019財年的水準；而獲補貼者則需每年增加投資和銷售成長，以符合於補貼要求。

除了鴻海，或補貼企業也包括緯創和和碩等蘋果iPhone代工廠商。包括Lava的印度本土手機製造商以及六家當地的零件製造商亦進入獲准行列。

印度在上一財年總計製造了約3.3億支手機，總價值高達300億美元，表現遠優於此前的財年。印度總理莫迪(Modi)希望加速讓印度成偉手機製造中心，特別在美中緊張衝突中，拉攏供應商從中國遷往印度。

(時報資訊)