《商情》旺季需求增溫 AN報價穩步走堅 11:422020/10/08 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠歲休供給縮減、下游ABS旺季需求支撐，亦推助丙烯(月青)AN市場行情續揚，其中國內現貨最新報價來到1180美元/噸，而9月合約結算價為1110美元/噸，較前一個月漲逾15%。 業者表示，印度排燈節慶前，為購買耐用消費品的旺季，亦提振製造業活動增加，激勵ABS生產商正在積極尋求貨物，目前遠東區AN現貨報價漲至1179-1181美元/噸左右，自七月一路上漲，累計幅度逾20%，預期在中國ABS需求強勁回升，買盤積極回補提振下，為AN帶來助漲力道。(商品行情網) (時報資訊) #ABS #旺季 #現貨 #提振 #價穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》9月、Q3營收登頂 4家外資續挺聯詠 10:172020/10/08 財經 10月合約價喊漲 EG三雄營運有撐 04:102020/10/08 證券．權證 權證星光大道－台積電 蘋果助攻營收靚 04:102020/10/08 證券．權證 9月對陸、美出口 歷年次高 04:102020/10/08 財經要聞 9月出口連三紅 陸港市場金額創次高 04:102020/10/08 產業財經 疫後拚人氣！故宮北院保7大作戰 04:102020/10/08 財經要聞 華為效應 第3季出口空前旺 04:102020/10/08 財經焦點 志聖牧德迎旺季 9月暴衝 04:102020/10/08 產業．科技 《商情》颶風威脅 紐約棉花漲至2個月高點 09:432020/10/08 財經 《汽車股》東陽9月營收今年來最高 Q4續踩油門 10:352020/10/08 財經 財經熱門新聞 休兵！大同經營權走向共治 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉又出包 手機App自動代車主花12萬升級系統又不退錢 - 財經 元大台灣高股息優質龍頭基金首配息 預估年化配息率4.04％ - 財經 - 工商 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶片業第一線殺聲隆隆 台積電叛將成「F4」最後希望 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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