受惠歲休供給縮減、下游ABS旺季需求支撐，亦推助丙烯(月青)AN市場行情續揚，其中國內現貨最新報價來到1180美元/噸，而9月合約結算價為1110美元/噸，較前一個月漲逾15%。

業者表示，印度排燈節慶前，為購買耐用消費品的旺季，亦提振製造業活動增加，激勵ABS生產商正在積極尋求貨物，目前遠東區AN現貨報價漲至1179-1181美元/噸左右，自七月一路上漲，累計幅度逾20%，預期在中國ABS需求強勁回升，買盤積極回補提振下，為AN帶來助漲力道。(商品行情網)

(時報資訊)