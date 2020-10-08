特斯拉執行長馬斯克在發給員工的內部電郵中表示，今年公司有機會達到50萬輛的生產目標。

特斯拉周三股價上漲2.73%，收在425.30美元，盤後上漲0.5%。

特斯拉1月表示，今年的交車量將輕鬆超越50萬輛。儘管爆發新冠肺炎疫情，但該公司迄今仍保持該預測不變。

馬斯克周三在電郵中表示：這全都要取決於第四季，請採取任何可以想到的措施來提高產量（同時提升品質）。

此類電郵是特斯拉的傳統，馬斯克每一季都會發出像這樣的內部信函，暗示公司的目標與可能創造的新記錄。

特斯拉上周表示，其第三季交車數達到13萬9,300輛，創下該公司的歷史新高記錄，但其股票卻不漲反跌，因部分析師質疑特斯拉能否實現其野心勃勃的年底目標。

特斯拉第四季的交車數必須提高到近18萬2,000輛，才能達到全年生產50萬輛的重大里程碑。

特斯拉在上海的新工廠支援了該公司的交車計畫。上海廠是目前特斯拉在加州以外唯一的電動車製造工廠，於去年12月開始交付Model 3，特斯拉預計今年將在上海廠生產15萬輛Model 3。

(時報資訊)