在美股大漲激勵下，台積電領軍、聯電爆量，台股開盤就大漲百點，盤中最高來到1萬2874點；金管會主委黃天牧表示，台股資金行情不只靠外資，國內投資人也是重要支撐了力量，對於外資外資前9月淨匯出逾新台幣5000億元，黃天牧表示：「用平常心看待」。

立法院財政委員會今邀請金管會進行業務報告，談及台灣資本市場的表現，黃天牧坦言，最近外資有匯出，但存量還有1900多億美元，強調要用平常心看待。

晶圓雙雄油門狂催，外資大舉調高台積電、聯電目標價；黃天牧認為，台灣除了半導體可以投資外，金管會也規劃於明年6月底前實施股票造市制度，活絡優質、低流動性股票的造市制度；黃天牧認為，台股還是有很多很好的股票，只是外資或投資人會關注特定產業類別，金管會有責任透過制度，讓各類型股票有發揮、發亮的機會。

金管會9月24日發布「資本市場藍圖架構」，並預計於今年底提出「資本市場藍圖」具體推動方案，黃天牧表示，未來台股會朝更均衡、多元化發展，不會集中特定族群。

對於台股走勢，黃天牧表示，接下來仍要持續關注美國總統大選、貿易戰以及兩岸局勢等發展。

(中時 )