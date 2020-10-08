台大醫院昨(7日)晚緊急公告公費流感疫苗已全數耗盡，暫停接種，北市衛生局今早馬上補貨後，今天又傳出台北馬偕、新光醫院的公費成人疫苗也全部用完，造成民眾到院後卻無疫苗可打。
台北馬偕今早10點半緊急在網站、臉書通知，公費流感疫苗成人的今天中午前就會打完，六個月至6歲孩童今天下午會打完，自費流感疫苗目前仍有，之後是否還有公費疫苗可打，還要等衛生局撥補。新光醫院注射室也表示，成人公費疫苗今天就已全數用罄。新店區衛生所也有民眾提前2小時就到公所排隊搶打疫苗，讓公費疫苗瞬間變得非常搶手。
今年公費流感疫苗共有603萬劑，自費部分有113萬劑。疾病管制署統計，5日開打首日，1天就打了39.9萬劑，已經創歷史紀錄，開打第2天，6日再創單日新高，一天就接種43萬多劑，2天下來共接種85萬5592劑，和去年相同天數相比，成長了63％。
(中時新聞網)
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