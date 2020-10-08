桃園市新屋區永安漁港及新屋綠色廊道，每逢假日就會擠滿觀光及採買漁貨車潮，造成交通壅塞，楊梅分局因應國慶連續假期，提前規劃交通疏導措施。
楊梅分局表示，警方將於國慶連續假期針對永安漁港及新屋綠色廊道之周邊道路，如中山西路及台61線加強疏導，西濱快速公路（台61線觀音至永安高架路段），可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊，民眾可多加利用，避開易壅塞路段及車潮。
國慶連假期間，楊梅分局除於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制，善用電台廣播系統提醒用路人耐心等候及改道，另增派義交於重要路口協助導引車流。
警方呼籲，請民眾遵守警察同仁們的指揮，以有效疏導車流，維護行車順暢。
(中時 )
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