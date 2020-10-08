中秋連假期間，烤肉成為國人的例行活動，北市河濱公園今年開放17處提供民眾烤肉場地，但今年垃圾清運量翻倍暴增至60.07公噸，北市水利處表示，目前研議逐步減少開放區域，考慮取消1至2處，未來加強與里民溝通。

水利處河川管理科科長范振峰表示，烤肉是台灣中秋節的活動，原本在10幾年前，河濱公園不能烤肉，後來配合民眾的活動，為提供給民眾可使用的戶外環境，因此開放部分特定地點烤肉。

范振峰指出，近年因環保意識抬頭外，垃圾量也暴增，去年中秋連假只有3天，每天都下雨，因此垃圾量僅36.63公噸，而今年連假有4天，垃圾量翻倍暴增至60.07公噸，平均每天要清運15公噸垃圾。

范振峰強調，短期內將逐步減少開放區域，考慮明年取消1至2處河濱公園烤肉開放地，不會直接宣布全面禁止烤肉，並會加強與里民的溝通，若民眾皆能配合，未來不排除朝向河濱公園退場。

針對中秋烤肉清出60噸垃圾，北市府副發言人林珍羽表示，十分痛心，感謝河管同仁及清潔人員不辭辛勞的巡查及環境維護，北市府起初開放的美意，是希望大眾能在中秋佳節團圓，經衡量才特於節日開放，有關未來開放與否將會進一步評估傾聽民意，討論出最合適的辦法。

(中時 )