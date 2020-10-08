「蛇姬」林采緹2018年嫁給饒舌男團「Under Lover」成員胡睿兒，並在同年生下兒子，不過婚姻僅維持1年半，就在今年3月劃畫句點，恢復單身的林采緹現在把重心全放在事業上，而她日前則登上節目《小明星大跟班》參加聯誼單元，與林采緹配對的對象則是網路紅人瑋哥。

網紅瑋哥告白林采緹。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

林采緹日前登上節目《小明星大跟班》參加「小大失婚婦女聯誼大會」，她列出的擇偶條件是：幽默、善良、體貼、有領導魅力、收入比她高、喜歡旅遊等，林采緹事前就表示：「我很期待」，而當她轉身看到聯誼的對象，則是幽默網紅瑋哥。

林采緹看到瑋哥後先是乾笑，後來則說：「好啦 他是幽默啦」，瑋哥立刻妙語如珠稱自己是「績優股」，表示他曾月收破6位數，收入不是問題，瑋哥也拿出自己的導遊證照，證明他愛旅遊的個性。同時，瑋哥還自備道具，拿超大鎖鍊綁住自己脖子，象徵愛的束縛，並拿出大鑽石戒指道具，當場下跪向林采緹表白。

「蛇姬」林采緹是著名的性感女神。（圖／本報系資料照片）

不過在最後配對時刻，林采緹遲遲沒有轉身，反倒是瑋哥轉過身後，還積極走到林采緹面前，而林采緹則對瑋哥發好人卡，並說：「可以當朋友沒關係啦」，聯誼無緣有進一步發展。

【精華】聯誼對象一出場！蛇姬林采緹崩潰到不行！

(中時新聞網)