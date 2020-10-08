果農安裝監視系統，捕捉到7旬老翁穿著雨鞋，到果農行竊的畫面。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

源泉派所長陳慶堂(中)、警員曾怡傑(左)、警員黃彥達(右)日以繼夜的調閱監視器，順利循線將老翁逮捕。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

酪梨味道與口感豐富，且營養價值高，近來價格攀升，彰化縣二水鄉合興村1名蔡姓農民，其所種植的酪梨數次遭竊，因此架設監視器誓言要抓賊，沒想到真的被他錄下雨鞋怪盜，事後報警循線找到住在雲林的7旬老翁，並找到犯案時所著雨鞋、拐杖等證物，並依竊盜罪將林男函送法辦。

酪梨是近來流行的健康美顏聖品，時常被添加進菜餚或打成果汁，營養價值相當高，目前市面上一台斤售價要價新台幣90元，可能因此引來部分宵小，蔡姓果農說，前後他一共損失近3千台斤酪梨，總價要20餘萬元，相當痛心，但幸好已經將賊抓到。

據了解，70歲的林翁有竊盜前科，警方一路訪查到雲林林內老翁家，也在其家中發現做案時所用的雨鞋、拐杖等，林翁也坦承犯行；而老翁前後4次共載走3000台斤酪梨，連警方都不敢置信，騎腳踏車從雲林林內到二水，少說也要20分鐘以上路程，派出所警方都覺得相當離譜。

源泉派出所長陳慶堂指出，蔡姓果農9月13日報案，隨即成立專案小組，透過果農的監視器發現，有看到一名穿著雨鞋、拄著拐杖的人進到果園，由於果園主人有在果園內養狗，嫌犯拐杖疑似就是用來抵禦犬隻，專案小組過濾相關監視器影像，本月7日循線找到林男，並將其逮捕歸案。

(中時 )