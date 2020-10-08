美國副總統候選人電視辯論會談及對中政策，美國副總統彭斯（Mike Pence）8日在會中強調，美國總統川普會持續對中國強硬，並使中美雙方公平競爭，但同時也會讓中國在「對美做出的不公平行為」上負責。

美國總統大選將於11月舉行，共和黨及民主黨的副總統候選人彭斯（Mike Pence）和賀錦麗（Kamala Harris）於當地時間7日晚間（台灣時間8日上午9時）在美國猶他州鹽湖城，舉行副總統候選人電視辯論。

香港信報報導，當被問到中國是盟友還是對手時，彭斯表示，首先中國需要為新冠肺炎疫情負責，因為中國和世界衛生組織不坦白，直到2月中才通知新冠肺炎的重要資訊。

賀錦麗則未正面回應中國是敵是友的問題，僅表示川普對中國的立場，讓成千上萬美國人喪失生命、工作，使美國經濟受損並導致工廠倒閉。賀錦麗批評彭斯稍早將美國與中國的貿易戰視為一項成就，但美國其實是輸掉貿易戰。

賀錦麗又指，外交政策是關係的培養，並批評川普背叛同盟國，擁抱俄羅斯。

對此，彭斯反駁，川普挺身而出面對中國，但民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）卻反對川普對中國施加旅行限制。彭斯表示，「拜登從未與中國抗爭」，從未打過貿易戰。彭斯強調，川普與同盟國站在一起，使北約有更多的貢獻，並在亞太地區增強盟友關係。

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