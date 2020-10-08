因應時序季節轉變，台北福華飯店館內各餐廳同步推出季節新菜單，除標榜由新一代廚師們研發製作，並強調經過飯店內部評比與層層把關才脫穎而出，兼具創意、美味及精緻擺盤，希望提供客人秋饗旬味。

台北福華「秋饗旬味．浪漫食光」集結了蓬萊村、珍珠坊、麗香苑、江南春、七賢吧及點心坊，活用當令食材並融入主廚精湛手藝，巧妙地帶出秋季料理的溫度與豐富層次。蓬萊村的「酒釀乾燒蝦」能感受到主廚的巧思，從鮮豔醬料、啵啵聲響、濃烈酒香到鮮甜大蝦，視覺、聽覺、嗅覺到味覺的多感體驗，完整了這道料理的靈魂。珍珠坊的「醬燒藍斑魚」是，將鮮嫩的藍斑魚醬燒以提升口感，軟嫩中帶著香氣。以多國料理為主的麗香苑則將發揮創新精神推出「彩虹堅果甜山芋炒飯」，以健康養生的理念出發，透過師傅獨特工法，使傳統炒飯有了全新樣貌。江浙餐廳江南春主打的「核桃鬥八鮮」，精選江浙老菜中的八寶辣醬，承襲原有風味的同時注入多項新元素，其中更以美國核桃為特色，爽脆口感使整道料理更上一層樓。

除以熱食滿足客人味蕾，特色飲品及甜點也沒有在台北福華缺席，七賢吧首次推出「Dita Dita」企圖爭取年輕族群青睞，其選自法國加勒比海荔枝酒，透過檸檬汁的酸氣及莓果汁的甜意，迎來一場豐盛的果香盛宴，入口時充滿想像，著實迷人。點心坊以「紅玉白巧克力生乳捲」成功抓住女性族群的胃，有別以往使用國外茶葉製作的甜點，主廚選用台灣多樣、豐富且品質良好的茶葉，研發出全新口味的生乳捲，甜得恰到好處，綿密口感的最後留下淡淡茶香，使尾韻更加完美。

(工商 )