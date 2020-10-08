你我的青春回憶啊！

《咖啡王子一號店》是許多人記憶中經典到不行的韓劇啊！近日MBC電視台推出《青春紀錄-再次二十歲：咖啡王子一號店篇》的預告後，又把一票「咖啡粉」給拖進回憶的漩渦～演員們當年青澀的照片一一出土，就連孔劉和尹恩惠「壓牆狗公腰熱吻」橋段也掀起熱議，13年後再看一次還是火熱到不行（>///<），絕對別錯過了啊啊啊！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家回顧《咖啡王子一號店》中最紅的十個演員，重溫一下當年他們的角色魅力！

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第10名：李彥

角色：黃敏燁

李彥是《咖啡王子一號店》三位美男店員裡，性格最憨直的傻大個，他也因為「黃敏燁」這個角色而被觀眾記住，大大提升了人氣，還獲得武功足球短劇主角的演出機會。

可惜的是，正當他的演藝生涯準備起飛時，一場突如其來的車禍奪走他的生命，27歲的他於2008年離開人世，讓粉絲十分惋惜。

第9名：金英玉

角色：崔漢杰的奶奶

現年83歲的金英玉是許多韓劇迷心目中的「國民奶奶」，不只在《咖啡王子一號店》裡飾演孔劉的奶奶，她演出過的作品用十根手指頭加腳趾也數不完。

金英玉更是韓國演藝圈超資深大前輩，出道將近60年的她目前是韓國最資深和年長的女演員，快回想看看你在哪部韓片中看過她吧！

第8名：崔日和

角色：崔漢杰的父親

有著「國民爸爸」封號的崔日和，在《咖啡王子1號店》中飾演孔劉的養父，還曾經擔任韓國戲劇演員協會理事長，更參與多部火紅戲劇像是《隧道》、《師任堂》的演出。

被韓國影迷認為是實力派的他，原本也將出演《與神同行2》，卻因為爆發「韓國#metoo」醜聞風波，最終承認性騷擾而慘遭換角，害劇組多花近三千萬台幣收拾善後。

第7名：金昌完

角色：咖啡店洪老闆

金昌完具有演員與歌手的身分，在《咖啡王子一號店》裡飾演的是洪社長，長期追韓劇的觀眾一定對他不陌生，因為他同時也是《來自星星的你》裡都教授旁邊的張律師、《逆轉女王》裡的睦部長喔～

最近他飾演的最紅角色，就屬《雖然是精神病但沒關係》裡的「吳智往」，就是那個愛管閒事的熱心院長啦（難怪眼熟到爆）！

第6名：蔡貞安

角色：韓幼茱

蔡貞安飾演《咖啡王子一號店》的女二韓幼茱，不過，當時並沒有跟著其他主要演員一起嘗到大紅滋味，之後接下的角色也幾乎是女二或配角，算是比較慢慢耕耘戲路的類型。

外型搶眼的蔡貞安，其實是許多網友心目中的凍齡女神，40歲的她保養得宜，在她身上完全看不出歲月的痕跡，近期最廣為人知的作品就屬《金裝律師》了，喜歡她的粉絲千萬別錯過喔！

第5名：尹恩惠

角色：高恩燦

在劇中女扮男裝的尹恩惠，當年靠著和朱智勛演出的《宮野蠻王妃》代表作大紅，隔年又演出《咖啡王子一號店》再次讓觀眾眼睛一亮。

她的戲劇作品大多讓人印象深刻，卻在紅極一時的時候慘遭滑鐵盧，2015年，尹恩惠在節目中設計奪冠的服裝被控抄襲韓國設計師作品，這件事讓她幾乎在南韓演藝圈消失，直到最近才又有她即將回歸小螢幕的消息。

第4名：金東旭

角色：陳河霖

金東旭靠著《咖啡王子一號店》走紅後，投入了電影和音樂劇的拍攝，期間不斷精進自己的演技，最讓人印象深刻的作品莫過於有大量裸露鏡頭的電影《後宮：色慾天下》，還有2017年的《與神同行》，他在裡面飾演車太鉉的弟弟、不幸成為冤魂的「金秀鴻」，成為許多台灣觀眾認識他的開始。

近期則是在電視劇《客：The Guest》裡飾演「尹華平」一角，帶大家一窺正宗的韓式驅魔到底是怎麼回事，好奇的朋友快去看看吧！

第3名：李善均

角色：崔漢成

李善均在《咖啡王子一號店》飾演穩重暖男「崔漢成」，不過當時大家的眼中都只看得到孔劉（哭），對於李善均的記憶大概不是很清晰。

演技實力派的他，近年靠著《我的大叔》、《Pasta》還有電影《寄生上流》重拾台灣觀眾對他的記憶，尤其《我的大叔》裡內斂細緻的演技讓觀眾深深被觸動，「朴東勳」這個角色也成為他的人生代表作之一。

第2名：金材昱

角色：盧善奇

外型相當俊美的金材昱在《咖啡王子一號店》中，飾演神秘的盧善奇，不過他最經典的角色，其實是2017年在《Voice》裡演出的變態人魔「毛泰久」，又壞又帥的形象讓不少女粉絲著迷，直喊好想被他的壺鈴砸爆（？？？先不要）。

帥氣滿分的他，也因為《她的私生活》中高冷帥氣的「館長」翻轉人魔形象，為自己的經典角色再添加一筆。

第1名：孔劉

角色：崔漢杰

《咖啡王子一號店》可算是孔劉的韓劇作品爆紅代表作，他還因為這部戲獲得MBC演技大賞男子優秀演技獎～青澀模樣的歐巴一樣征服無數少女心啊！

拍完《咖啡王子一號店》的隔年，孔劉即入伍當兵，直到2016年才又再度大量曝光，接連演出了《鬼怪》、《屍速列車》、《密探》、《關不住的誘惑》等作品，超強的男子漢魅力讓他再度風靡全亞洲。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月09日至2020年10月07日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『咖啡王子一號店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)