墨西哥一名20歲正妹馬丁尼茲內斯(Areline Martinez)，為了在網路上獲得點閱，竟然找朋友上演一齣自導自演的綁架案，然後再把影片分享到TikTok，沒想到弄假成真，因為找來的假搶匪槍枝走火，朝她的頭上轟了一槍，馬丁尼茲當場慘死在鏡頭前。

這起意外事件發生在2日晚間10時許的墨西哥赤瓦瓦州(Chihuahua)，影片中，馬丁尼茲假裝被３名搶匪綁架，還被其中一人用槍指著頭，當時她眼睛被蒙住，手面被綁，坐在椅子上拚命反抗，場面看起來十分恐怖，沒想到對方的槍枝卻意外走火，她就這樣被子彈爆頭，慘死在鏡頭前。

事件發生後，馬丁尼茲３名假搶匪朋友，嚇得不知所措落跑，後來其中１人打電話報警，警方趕到現場，目睹馬丁尼茲以手腳被綁的狀態，獨自倒臥在地上的血泊中，人已氣絕身亡，警方後來根據網路上影片，掌握到其中2名假搶匪，目前仍在追捕中。

(中時新聞網)