美國有特斯拉Model 3車主向媒體投訴，他將iPhone放上車內附設充電器，特斯拉App就自動替他買下4280美元(約12.4萬台幣)升級自動駕駛員系統Autopolit，而該公司客戶服務實在太爛，9月底到現在還沒解決。今年特斯拉至少還有2起未經車主同意就自動購買的消費爭議，也曾鬧翻社群媒體。

這次受害者是醫學博士瓦奇里(Ali Vaziri)，他因為收到銀行的刷卡警示被嚇到。他說：「手機原本在牛仔褲裡，然後我把它拿出來放在隨車充電器上，這就是我全部的動作。1分鐘後我就收到銀行簡訊。我從未透過特斯拉App買任何東西。」

瓦奇里表示自己幾個月前買下這輛車，將信用卡連接到特斯拉帳號，以便每月扣款支付「增額連接」(premium connecttivity)服務，但9月特斯拉推出加強版Autopolit時，由於不支援高速公路或公立停車場扣款，所以他沒興趣買。

事發後瓦奇里打電話給所在地特斯拉門市，只在那邊得到全國客戶服務熱線電話號碼，但撥給客服後對方告訴他在App裡就有退款選項。瓦奇里說，App裡根本沒有該選項，只有退款政策文字，他隨後收到特斯拉發的郵件，證實有未經授權購買，但是依然沒附上退款或可點擊的退款申請途徑。

宛如迷宮的申請退款流程讓瓦奇里受不了，最後是自己打給信用卡公司處理中止付款請求。他向CNBC說：「這輛車從我買下後一直很棒。但這已經成為一場噩夢，客戶服務糟透了。」

蘋果向CNBC表示，iOS系統下App購買應該要求用戶確認，必須輸入密碼或者使用Face ID、生物(指紋)辨識等方式同意。特斯拉則未回應此事。

CNBC報導回顧了另2名意外被迫購買的收害者。雖然誤觸手機的意外購買，即美國俗稱「屁股撥號(butt-dail)」可能發生在用戶無意識壓到手機或孩子拿父母手機來玩時發生，但較大金額交易或信譽良好的大企業很少允許這種情況發生。

今年前2位知名受害者同樣是不知情下買了系統產品或升級服務，但面對了特斯拉迷宮般的客服流程，申訴未果後在推特等社群平台網路抱怨，事情鬧大到該公司執行長馬斯克(Elon Musk)出面回應後才拿到退款。系統開發商Ted Stein曾批評，特斯拉App留下太多空間給意外購買，而特斯拉已經修改不少功能，

不過Ted Stein分析，都是些實務上細節修改，沒有增加用戶須明確同意的認證手段，就難以防止意外購買頻傳，而且App也沒有明確說明退款方式或可以申請退款的便利途徑，完全不符合電子商務標準。

(中時新聞網)