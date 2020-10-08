王菲手機不見，親自到失物招領處認領。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

王菲和粉絲合影。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸知名的戶外音樂節「草莓音樂節」過去曾邀張曼玉跨界演唱，結果評價兩極。昨(7日)有民眾在北京場的草莓音樂節撿到手機後送往失物招領處，結果出現一名戴口罩的女子出面認領，最後她口罩一脫，向工作人員表示感謝，沒想到該女身分竟是天后王菲，在網上掀起熱議。

王菲6年前和謝霆鋒世紀復合，近年來頻被傳分手，去年英皇工作人員親上火線表示：「不是事實的傳聞的問題不回應」，謝霆鋒今年5月還在節目上罕見提王菲，在《我們的樂隊》中，蕭敬騰主動問：「知道菲姐喜歡吃什麼水果嗎？」謝霆鋒回：「橘子」，蕭敬騰打槍說其實是榴槤，高唱：「有時候、有時候，寧願選擇『榴槤』不放手。」謝霆鋒則生氣直回：「不可能，她不吃榴槤」。

久未發專輯的王菲近年來頻傳復出，上月她現身直播，和阿里巴巴集團創辦人馬雲隔空合唱〈如果雲知道〉，還幽默把歌詞改編為「逃不開淘寶的牢」，唱完接著隔空舉杯示意，引來網上熱議，51歲的王菲化著淡妝，看來保養有道。

昨有網友在北京草莓音樂節發現王菲蹤影，可見她和朋友在草地上蹦蹦跳跳，後來發現手機不見，尷尬去失物招領區認領，另有幸運粉絲得到和王菲合影，可見天后私下親民一面，網友笑說：「這一下全網都知道王菲把手機蹦丟了」、「姐姐好可愛啊」、「天后出來開演唱會吧，求你出來撈錢」、「撿到手機的同學……真棒」。

(中時新聞網)