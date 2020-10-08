被指為「綠色御用評委」的文化總會副秘書長李厚慶，日前遭公共工程委員會從政府標案評委名單除名，但工程會主委吳澤成今赴立院報告明年度施政重點時，特別公開替李厚慶喊冤。他強調，「沒有御用委員這種事」，所有委員都是依採購機關按專業與個案特性選用，是媒體誤解法令，所以「御用委員」這種講法是不對的。

今年6月媒體報導指出，文化總會副秘書長李厚慶與幫推、投石兩家公司關係密切，兩家公司幾年內拿下34件政府標案。事後李厚慶表示自己未經營這些公司；至於媒體質疑他的妹妹就是幫推的董事，他則說，妹妹是成年人，他不會去管妹妹。

到了8月，國民黨進一步召開「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會，指李厚慶自民進黨執政後，已成為政府標案的「御用評委」。其中，在2017年擔任11案的評委、2018年擔任111案的評委、2019年擔任108案的評委、2020年到8月為止，則已擔任61案評委。

相關訊息不斷出現，統籌政府公共工程規劃、審議的行政院公共工程委員會，在8月19日召開「專家學者建議名單」審議小組會議，確定將李厚慶從政府標案評委資料庫「除名」。

面對隸屬行政院長蘇貞昌「蘇系」的李厚慶，頻頻遭媒體指為「綠色御用評委」，行政院工程會主委吳澤成今赴立院進行110年度施政報告時，顯然有備而來，在篇幅僅24頁的書面報告書中，就特別用了將近2頁的篇幅，為李厚慶事件所衍生的評選機制進行說明。

吳澤成報告指出，媒體報導所稱的機關辦理評選個案，有發生委員未落實利益迴避規定，或質疑評選委員立場不公平，經工程會查明，屬誤解法令者，已發布新聞澄清。

對此，國民黨立委洪孟楷質詢時就質疑，工程會提供給公部門標案遴選的評委名單資料庫約有4千人，其中有6人是由某黨前黨工或前官員變身，近4年共擔任744件標案評委；其中一位李厚慶，一人就經手290多件，是綠色御用評委冠軍，「你認為工程會要怎麼嚇阻這種事情？」

對此，吳澤成強調，「委員這種講法是不對的，沒有所謂御用委員這種事情」。他說，所有委員都是由採購機關，依照專業、個案特性去選用。

面對吳澤成否認李厚慶是御用委員，洪孟楷不解地問，「如果是媒體報導不對的，你自己也說已經發新聞稿澄清，那為何8月19日的審議小組要將李厚慶除名？」吳澤成回稱，「這是個案問題」。

洪孟楷追問，將李厚慶除名後，目前4千多位的評委名單當中，還有沒有剩下的「李厚慶們」藏在裡頭？吳澤成強調，「這不叫『李厚慶們』，應該是說個案委員或許沒有注意，或是發生什麼情況，一發生就給予除名，就不會出現在名單」。

洪孟楷質疑，李厚慶之所以被除名，原因就出在是被媒體踢爆，若非如此，審議小組又怎會在8月19日做出除名決定？因此，今天的重點在於工程會到底會不會「主動去挑出毛病」？又或是會不會針對經常被選為評委的人，主動進行檢視，以此建立出淘汰機制？

吳澤成表示，對於評審委員被邀請評選的次數，目前已經呈現在網站上並列管；若次數比較多會加以了解，看看是否有沒有狀況，「也許是好的，但如果像是你說的是不是有問題，我們會另外去了解。」

吳澤成也說，目前有新增規定，就是評審委員過去若有參與投標廠商的業務，那就不該擔任該廠商的評審委員；且只要擔任過評委，當案子得標，也不該去參與該案的相關業務。

(中時 )