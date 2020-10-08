「館長」陳之漢與「館主」王怡天，因「Infinite Power」T恤的商標侵權爭議鬧上法庭。王男認為館長侵害著作權，簽約和解卻又「賴皮」繼續賣，提告求償300萬元懲罰性違約金。台北地院認定確實違約，今判館長應賠王男120萬元，可上訴。

王男是「降龍總武館」館主，2017年曾穿著自己設計的「Infinite Power」T恤在媒體亮相。王男發現，館長2019年2月販售的「無限之力」T恤，也印有「Infinite Power」字樣，認為遭到侵權，因此找上館長商談，雙方2019年8月簽下和解契約。

王男事後發現館長仍在賣「無限之力」T恤，提告依契約條文求償300萬元。法院開庭時，館長的律師抗辯，「無限之力」T恤的「Infinite Power」設計，與王男註冊商標的樣式截然不同，如果使用相同文字就要告侵權，根本是「文字獄」。

(中時 )