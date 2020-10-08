立法院7月臨時會行使監察院人事同意權時，國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨，不滿執政黨透過國會多數優勢，未經實質審查就進行投票，程序有瑕疵及違憲疑慮，藍白黃首度攜手連署釋憲，民眾黨團總召賴香伶、國民黨團總召林為洲今共同向司法院遞交大法官釋憲聲請書。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，在野黨團要提釋憲是他們的權利，沒意見、沒評論。

在野黨團不滿立法院會處理監察院人事同意權案，執政黨未經過實質審查就投票有違憲之虞，民眾黨團於7月底表態完成釋憲聲請書，並展開聯署，最終獲得跨黨派41位立委連署，今由賴香伶、林為洲等人遞交釋憲聲請書。

民眾黨團表示，此次釋憲案真正的關鍵在於國會自主的界限是法治、民主的前提是制衡，民進黨團卻逕自進行表決，不讓他黨的委員依法就被提名人進行審查，明顯與《立法院職權行使法》第29條、第30條的規定不符，若此惡例一開，未來其他像是考試院、檢察總長、中央選舉委員會等相關人事同意權案是否也可比照辦理，無疑是重創我國的民主憲政，必須由大法官加以說明、闡釋。

對此，鄭運鵬說，在野黨團要提釋憲，這是他們的權利，他沒有意見，沒有評論。並強調，對民進黨團團而言，監委同意權的行使是在國民黨強力杯葛下的合法議事進行，沒有問題，當然不需要釋憲。

(中時 )