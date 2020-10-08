香港保安局局長李家超日前重申，香港從來沒有與台灣當局就港女命案嫌犯陳同佳投案一事設立任何聯繫窗口。對此，民主黨立法會議員涂謹申認為，要促成事件，是「事在人為」，指兩地可以透過「港台經濟文化合作協進會」聯絡，亦可以透過國際刑警互換證據。

涂謹申今在電台節目表示，香港和台灣都不應該逃避處理政治問題，對於台灣的行政院長蘇貞昌指，疑犯陳同佳不能自由行來台灣，涂認為問題不大，負責案件的士林地檢署已表明一定會協助自首的人士投案，唯一的憂慮是陳同佳到台灣後，自首的想法有否改變，是否願意全盤托出案情。

在台涉嫌犯下同行女友命案的陳同佳已在香港出獄近一年，至今一直住在安全屋，近日他公開聲稱將到台灣自首。我陸委會則不斷重申，單一聯繫窗口已準備就緒，陳同佳若要投案隨時可透過該窗口連繫，不過，李家超近日反駁稱，港府從來沒與台灣成立任何聯繫窗口，重申不想與台灣就此問題繼續爭論。

(中時 )