兼任民進黨中常委的立委何志偉昨天在民進黨中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，黨主席蔡英文不發一語，同志則私下罵「死小孩」場面相當尷尬。不過國民黨除了革實院長羅智強給予肯定，副院長游淑慧也稱讚何志偉，連國民黨考紀會也給何志偉一個讚。

游淑慧上午在臉書發文說，她認識何志偉委員很多年了，從何還是市議員、她在市政府時。雖然此刻被國民黨的她稱讚，可能會讓何怕怕的，但她還是必須說，何本來就一直是一個謙和、理性、Nice的民意代表。

她說，還記得前陣子碰到何志偉，何很憂心柯市府對社子島的進度和規畫，因此和她聊到，他對郝前市長的肯定。其實，不論藍或綠、民進黨或國民黨……我們存在的目的都是「為民服務、為國謀利」！

游淑慧說，已經有越來越多不分黨派的民意代表，表達對於萊克多巴胺的憂慮，這也是凝聚共識的好過程。捍衛食安不是國民黨的專利，捍衛食安也不該只是政治操作。國民黨要謙卑的和所有擔心食安的每個人、社團或不同黨派民代一起合作，我們不是反美，或只是政黨間互唱反調，我們都只是希望台灣這塊土地好山、好水、好健康。

國民黨考紀會臉書粉專分享游淑慧這則臉書發文，並註記「給何志偉一個讚，有勇氣」、「美豬總量管制已算是最低最低的要求」。

(中時 )