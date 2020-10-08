慶財直播與萬桔直播共同參與這次公益活動，盼能拋磚引玉，讓更多企業能幫助學子。（姜霏攝）

圓夢愛心協會與慶財直播合作，透過直播賺取的50萬元購買1000套運動服，幫助10所國小共500位的弱勢孩童，圓夢愛心協會理事長謝慧謹說，為孩子添購校服是弱勢家庭的一大壓力，透過愛心活動能夠讓孩子不必再穿哥哥姊姊尺寸不合的衣服。

謝慧謹提到，許多弱勢孩子因家中沒有多餘的資源能夠買新校服，時常都撿哥哥姊姊或鄰居的來穿，甚至袖口磨破、褲管合身，這次圓夢愛心協會舉辦「第三屆愛心義賣直播同盟」，招集了數十位知名的直播主，共同直播義賣，並將當天義賣所得扣除開銷後，捐贈給桃園市圓夢愛心關懷協會作為「每月一愛」專案活動，幫助弱勢學子圓夢。

慶財直播董事長陳柏慶表示，慶財直播已成立5年，近年來直播越來越熱門，也越來越多人投入直播行業，「取之於社會，用之於社會」，藉由直播來做公益、幫助弱勢家庭，希望能拋磚引玉，喚起善心人士及企業團體一起加入慈善活動。

1000套的運動服分別贈予桃園市三民國小、外社國小、頂社國小、山腳國小、大成國小、大忠國小、大勇國小、中山國小、龍山國小及龍安國小等10所國小，謝慧謹說，由於製衣工廠剛好有在製作這10所國小的服裝，所以才剛好配合這幾所學校，未來也將繼續傳遞愛心、幫助弱勢學子圓夢。

(中時 )