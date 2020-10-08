許多通勤族在漫長的搭車過程中，都會追劇或看影片來打發時間，為了體貼用戶需求，並迎接國慶連假出遊熱潮，台灣大(3045)今日宣布，旗下OTT影音平台myVideo特別攜手國光客運，提供myVideo豪華月租24小時免費看電子序號，讓客戶在客運旅途中享受萬部電影、戲劇、動漫、幼兒影音內容，下車回家也能繼續收看。

台灣大表示，myVideo的用戶中，有五成使用手機或平板觀看影片，顯見通勤族收看線上影音的人數日漸攀升，因此myVideo獨家與國光客運合作，在國光客運全台指定路線聯名推出「國光電影院，myVideo請你看電影」，網羅強片《血衛》、《返校》、《極限逃生》、《小偷家族》及金鐘戲劇《想見你》、《我的婆婆怎麼那可愛》等優質內容，活動期間掃描車上電視旁QR-code，就能獲得myVideo 24小時豪華月租免費看電子序號，除了可以在車上將話題強片免費看到飽，回家後還能無縫接軌，繼續欣賞沒看完的影音內容。

台灣大表示，myVideo自8月28日起攜手Discovery推出超過440小時的節目內容獨家線上看，囊括搶先Discovery頻道全亞洲首播的《全面爆破》，以及獨家跟播艾美獎系列節目全新一季《漁人的搏鬥》等豐富精彩的節目內容，推出短短一個月總觀看時數直衝200萬小時，為了回饋觀眾的支持，myVideo即日起也獨家推出《房產兄弟：A咖報恩計畫》，預計透過多檔新上架的熱門內容，掀起新一波的收視高峰。

(時報資訊)