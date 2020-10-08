巧新(1563)9月合併營收5.37億元，月增29.7％，來到今年最高，年減0.89％；累計前3季合併營收37.41億元，年減18.22％。巧新表示，9月主要受惠於歐美豪華汽車品牌車廠客戶的拉貨力道在暑休後增溫，客製化輪圈出貨增加，並拉動雲林斗六廠產能利用率達近滿載。展望第4季，進入傳統旺季，豪華汽車品牌車廠在大陸、歐洲、美國等市場推出新車款，政府並推出購車優惠刺激買氣，可望在年底前衝出一波銷售高峰，有助於巧新客製化輪圈的出貨表現。

巧新為台灣唯一一條龍從研發、鍛造成形、精密加工至表面處理等各方面累積深厚基礎的鍛造鋁圈廠商，近年來應用3D有限元素電腦分析技術，已可在開發設計階段即掌握輪圈外觀造型質感、材料流動狀態、以及成型鍛壓等，並有效滿足客戶縮短設計開發時程、節省成本與最佳輕量化設計等少量客製化的需求，目前旗下一顆最輕的19吋客製化輪圈為7.6公斤，已應用於知名歐系超跑品牌車款上。

此外，屏東新廠已獲得3家主要豪華汽車品牌車廠的認證，另外有多家豪華汽車品牌車廠正在密切運用線上方式進行後續認證，屏東新廠生產學習曲線已經逐步提升，接單效益將陸續展開。

(時報資訊)