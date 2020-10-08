高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，不滿民眾點名要罷免無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中等人，其中黃捷罷免案第一階段提案確定通過，並且啟動二階連署。然而，罷捷總部卻在發出暫停開放的通知，讓所有支持者受到驚嚇，以為發生什麼事？原來是罷捷總部6日要為高雄市民的健康把關，要發動車隊遊行反美豬。

罷免黃捷行動持續展開中，而鳳山清捷行動本部9月底也已經宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前已連署3萬，朝4萬份邁進。鳳山清捷隊表示，為了因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。

不過，就在5日時候，粉專「罷免高雄市議員黃捷」臉書突然表示，「十月六日下午三點半至七點罷免黃捷總部暫停開」，此番宣言讓網友大驚發生什麼事？接著罷捷粉專宣布答案，蔡政府開放美豬美牛進口，高雄市長陳其邁要讓高雄人吃毒豬肉，黃捷不為人民的健康把關，如此的草菅人命高雄人民不接受！人民的健康無可取代，不能用任何利益來交換！

罷免高雄市議員黃捷臉書。（摘自罷免高雄市議員黃捷臉書）

該粉專強調，面對瘦肉精傷害我們絕不妥協！對於「殘害生命，滅族絕孫」的政策我們絕不姑息！罷免黃捷總部將於十月六日下午三點半發動車隊遊行鳳山，反毒豬護健康！而此宣言一出，也讓底下網友大聲叫好，支持到底！

而就在剛剛，該粉專又放上一段影片，只見許多市民都到連署站填第二階段罷免黃捷申請書。該粉專直言，反對沒有是非的議員，反對瘦肉精毒豬，還未連署的朋友們，請勇敢站出來！

(中時新聞網)