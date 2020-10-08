產業變化快速、知識歷程改變，「跨領域」才能擁有全方位能力；為順應潮流，清華大學副校長陳信文表示，單一領域知識已無法滿足職場需求，清華大學早在2006年率先於大學推出「雙專長」學制設計，培育「跨領域」的「兀型人」或「斜槓人才」，不僅改善長期學用落差的問題，也成業界搶手人才。

1111人力銀行今年成立產學平台，集結全台灣大專校院教授、學者，挖掘學界新星人才，提升產業及學界研發技術，縮短學用落差，以培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，提早培育與訓練人才，協助長久以來青年畢業即失業的問題！

「雙專長」比雙主修學分設計更彈性，本科系、第一專長選修後，還能依興趣選第二專長，例如理工學院化學工程系的大學生，可以選材料科學工程系的學分，也能橫跨商學院、選經濟系的學分；陳信文指出，清華大學具備雙專長學生的人數，佔大學部整體比例的20％，顯示學生已對雙專長有所認同。

陳信文坦言，要消弭學用落差，學校人才培育必須掌握兩大重點，首先，教師學術研究主題必須與業界銜接，第二，教學課程必須跟上現況，兩者相輔相成、缺一不可，唯有如此，政府、企業才有意願贊助學術研究主題，讓培育人才的工作處於正向循環。

陳信文舉例，清大與國內化工集團長春化工共組「產學大聯盟」，順利取得1億多元經費，業者會提出有興趣的研究主題，在合作基礎下，可以讓學術研究銜接更好，學生跟著老師做研究，紮實的學習下，很多理工人才還沒畢業，就有好幾個工作機會等著他，也間接幫助企業提前預訂優秀人才。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，受新冠肺炎影響，職場用人更精簡，跨領域、多功能的人才特別吃香，最好會畫設計圖、又懂業務行銷；因此，大學生及早進行實務的歷練，對未來職涯發展肯定有幫助。

何啟聖回憶，小時候父母都告訴孩子要有「一技之長」，當了大學生之後，老師奉勸學生要有「兩把刷子」，到職場工作，老闆多期望員工有如「八爪章魚」，每個領域都有涉略；何啟聖建議，大學生除多方涉略專業領域外，也要把握產學合作的實習機會，才有機會成為多方積極爭取的人才。

(中時 )