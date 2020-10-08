台北市林森北路錢櫃KTV大火，陳姓、蔡姓資深襄理身為消防計畫書「火災預防管理編組」的火源責任者，因此遭送辦。台北地檢署調查發現，主管製作編組表時，未告知就將2人列為火源責任者，根本只是為了應付檢查，完全沒有發揮功能。2人也因不知情，獲不起訴。

警方調查，陳姓、蔡姓資深襄理身為火源責任者，任務為輔助防火負責人指導、監督、管理指定範圍內防火避難設施、用火用電設備器具、電氣設備及消防安全設備等的日常維護，起初認定2人對於火災發生應有疏失，遂依被告身分移送2人。

陳、蔡2人被約談時喊冤，辯稱不知道高級襄理在年度消防計畫中，將他們列為火源責任者。高級襄理應訊時則稱，已離職的前輩教他，製作消防計畫書時主要以幹部為主，來擔任各樓層的火源責任者，但他沒有告知當事人，陳、蔡應該也不知道自己是火源責任者。

檢察官因此認定，消防計畫書有偽造情事，陳、蔡2人均未接獲通知擔任火源責任者，難以期待他們會踐履相關責任義務，依罪嫌不足處分2人不起訴。至於製作計畫書的高級襄理，今遭起訴。

(中時 )