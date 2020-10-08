時值歲末渡假及慶祝活動高峰季，而出境旅遊仍未解封，觀光旅宿業者持續使出渾身解數搶國旅商機。台北萬豪酒店推出期間限定住房專案，為孩童打造室內攀岩區、繽紛積木牆、塗鴉牆等遊戲空間，結合球池、遙控軌道車等設備，房客入住期間可以不限次數使用，並加贈入住期間免費早餐，用「足不出戶、不必思索雨備方案，就能備妥遊樂計畫」的套裝吸引家庭客。

台北萬豪酒店將於10月23日推出「樂遊島」住房專案（10月9日開始販售），一路賣到2021年三月初。此專案是今年夏天推出之「樂遊島」住房專案的升級版，名稱相同但增添新設備，讓即使是二度蒞臨的回頭客也能享有新鮮感。新設施包括讓孩童能在安全環境下施展身手的攀岩區，還有能盡情揮灑創意的繽紛積木牆、小小畫家塗鴉區，讓孩童在此不只放電玩樂，也有偏向較靜態、發揮創作力的活動選擇。另外還有最受孩童歡迎的多彩球池區、Switch電玩遊戲房、遙控軌道車等，堪稱孩童的放電樂園。

台北萬豪酒店「樂遊島」住房專案，2020年10月23日至2021年3月1日開放入住（2020年10月9日開賣），入住經典客房每晚4,888元（含稅及服務費）含兩客免費早餐，亦可加價選擇較高階房型。0至5歲小朋友早餐不須加價。0至12歲之孩童房客，入住期間可無限次使用樂遊島設施，每位孩童至多可有兩名成人房客免費陪同。房客入住期間可免費使用健身房、露天游泳池、桑拿設備等飯店設備，每房每晚可享一台免費停車。此專案可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家點數房晚，不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家免費套房升等機制，每日限量推出。

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