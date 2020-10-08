醫院替病人插鼻胃管是因健保有給付？針對此言論，胸腔重症醫師蘇一峰今在臉書上砲轟綠委，「這是哪來的白癡邏輯？」並解釋，插一次鼻胃管扣掉耗材費僅195點，扣掉相關的費用後，連買杯飲料的錢都不夠，為了一杯珍奶而放鼻胃管，未免把醫護看得太貪、太賤了。

民進黨立委劉建國昨在臉書發文，台灣許多長者須長期插鼻胃管，但那很不舒服，總會忍不住想拔掉，且台灣鼻胃管的盛行率是美國的三倍之多，會這樣的是因為「健保對插管有給付」，但拔管卻沒有，所以寧可裝長期管、持續給付換管費用。

對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書指出，立委開記者會說「台灣病人插鼻胃管是醫院為了賺錢。」讓他忍不住痛批「這是哪來的白癡邏輯？」，並透露，插一次鼻胃管扣掉耗材費僅195點，其實不到195元，再扣掉相關費用，剩下的錢連買杯飲料都不夠。

蘇一峰也說，鼻胃管一個月才換一次，且許多病人的鼻胃管很難放，醫療人員常放到汗流浹背，每次輪他守急診室，看到來換鼻胃管的病患，都會忍不住皺眉。因此他也爆氣質疑「醫療人員會因貪杯珍奶而放鼻胃管？」、「未免把醫療人員看得太賤太貪了吧！」

貼文引發網友熱議，「胡說八道」、「真的是笑話」，但也有人出聲表示，「減少鼻胃管是正確的作法，還是要予以肯定，但是不能把壓力全部放在醫療團隊上面」、「很重要的政策」、「健保很多東西要討論」。

(中時新聞網)