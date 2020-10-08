網紅瑋哥出身名網紅團體反骨，當年以《街頭起邱比特》搭配雪碧一炮而紅，常打扮為流浪漢模樣，號稱天地會69分部總舵主，幽默詼諧影片大獲年輕人喜愛。近幾年較少在反骨社群影片露出，許多網友也紛紛留言「瑋哥去哪了？」昨日（10/7）瑋哥受邀網紅「勾起你心中的惡」大聊解約反骨真相，還原當初為何離開反骨。

瑋哥表示已違背初衷而退出團體（翻攝自勾起你心中的惡YouTube）

影片中主持人問瑋哥，真正離開反骨的原因為何？瑋哥表示大家共同打拼走紅後，團體有些人因為慾望或金錢名利，開始展現出本來面貌，讓他有所感慨，與當初想帶給大家歡笑初衷背離。另外瑋哥也提到之前車禍時，前團體沒人前來探望，卻是其他網紅脖子、黑羽前來關心，讓他有所感觸。最後瑋哥提到有支「去山上靈修」影片，是當時為了要跟上某網紅團體解散蹭熱度所拍影片，其實影片內容也是瑋哥真實感受，如當時影片中所說「沒有什麼遺憾，也仁至義盡了，要去完成自己課題」，而反骨也在昨晚「瑋哥解約反骨真相」影片下留言，「感謝瑋哥貢獻，祝福未來瑋哥持續帶給大家歡樂」。

(中時新聞網)