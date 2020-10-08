大量泥水傾瀉，導致大觀廠周邊的道路佈滿泥漿，有多輛的汽車被波及沾滿泥濘，所幸沒有造成人員傷亡（民眾提供／黃立杰南投傳真）

上月發生武界壩異常開閘洩洪，不幸釀4死意外，凸顯相關管理議題。而大觀水力發電廠在這週一（10／5）又傳意外，一支大水管爆裂，洪流傾瀉而出，造成泥水、沙石大量下流，所幸強大泥流僅波及多輛汽車，沒有人員傷亡。

台電發言人張廷抒表示，台電在進行保養時，將部分水閥關閉，導致仍開放的其他水管水壓較大，導致其中一支水管脆弱處破裂大水湧出，此時公司的警示系統響起，緊急關閉輸水，過程僅10秒左右，目前已搶修破裂處。

10月5日上午8點多，位在南投水里鄉的大觀水力電廠廠區驚傳土石流意外，但當時並沒有下雨，天氣相當好，卻出現滾滾土石、泥水不斷流下，道路上都是混濁泥水。一查發現，是台電一支水管突然爆裂，破口約長2.5公尺寬1公尺，加上破口和下方的高度差，往下沖刷的強度大，造成類似土石流的狀況。

大量的水傾瀉而出，導致大觀水力電廠周邊的道路佈滿泥漿，使得下方處有5、6輛的汽機車被波及沾滿泥濘，所幸沒有造成人員傷亡。台電發現後馬上處理，暫時關閉出水開關，避免大水不絕流出，同時派人清理現場，破裂的水管原已預訂保養，現已一併更換。

(中時 )