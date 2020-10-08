美國即將到來的總統大選引發全球關注，但近日川普傳出確診新冠肺炎的消息，為整場大選投下震撼彈，而他返回白宮後，7日首次回到橢圓辦公室辦公，並在玫瑰花園前拍攝影片，自稱「感覺棒極了」。對此，資深媒體人黃創夏則是在臉書斷言川普的下一步計畫。

美國總統川普在出院返回白宮後，周三已回到橢圓形辦公室聽取有關激勵措施與颶風Delta的簡報。雖然白宮醫師康利宣稱，川普已沒有症狀，但他的核心圈子感染範圍持續擴大。

針對川普狀況，黃創夏今(8日)在臉書寫下，川普是以戰勝新冠病毒的英雄姿態「凱旋」而歸自居...接下來，川普的「復仇」就要吹起號角了。

貼文曝光後，引發不少網友關注，有網友說，「期待11月3號結果」、「川普這舉動對一般人來説確實是很要不得，但身為一個最有權勢的領導人有時就是要站出來穩定民心」、「美國隊長」。

至於，外界相當關注的美國大選第二場辯論是否如期舉行，高齡77歲的民主黨總統候選人拜登則是表態，如果川普到時候仍有新冠肺炎，下周的第二場辯論就不應該舉行。他強調自己很期待和川普進行第二場辯論，但他希望所有規定都確實遵守。

(中時新聞網)