國民黨前主席朱立倫8日赴桃園市復興山區參加自己發起的免費敬老眼鏡傳愛活動，媒體問及國民黨立院黨團提出的台美復交、駐軍一事，他認為，這是在國會政黨攻防這很正常，國民黨團是要凸顯民進黨在過去實質作為沒有進展，國民黨路線很清楚堅持中華民國立場，對於江主席、國民黨中央一定會堅持這樣的立場，親美路線從來沒改變，堅持自由民主立場也從來沒改變。

他也說，中華民國與美國的關係希望有更好的進展，不管是過去的建交或未來實質關係，能更進一步加強是民眾期待的，對於美中現在的情勢，不管執政或在野黨，都希望政府能審慎因應，最重要希望兩岸能和平。

朱立倫表示，對於所有人民來說當然關心國家安全及兩岸情勢，在美中對抗情勢之下，尤其是政府因應措施上，要能夠確保兩岸和平，要減少衝突是最高原則，絕不希望兩岸發生任何衝突，也非常反對任何共軍擾台這樣的情況，強調政府要有積極作為，總不可能每天喊著要拿掃帚上戰場，要有真正作為。

對於沈富雄曾說2024年總統人選，國民黨是朱立倫搭配侯友宜，民進黨則是鄭文燦與賴清德配，朱立倫笑稱，桃園是他的故鄉，尤其現在桃園市長是鄭文燦不適合談這主題，離2024還很遠，現在就是把自己該做的公益照顧長者、關懷弱勢做好，台灣不用每天這麼多政治。

(中時 )