昨日傳出綠委何志偉於民進黨中常會上提出「美豬開放應管制總量」，結果綠委莊瑞雄說「提這個是要驚死人喔。」綠委陳亭妃今日表示，大家對於豬農生存和食安都不會有任何退縮，綠委鄭運鵬回應，昨天已報告國民黨利用美豬議題抹黑民進黨，其實現場氣氛還不錯。

民進黨中央黨部昨日召開每周例行的中常會，何志偉於開會前就向媒體主動表示，將提議「美豬總量管制」，為此民進黨立院黨團總召何建銘在開會中途時還把何志偉拉到一旁「私下溝通」，但到了臨時動議時間何志偉仍發言表態。據傳莊瑞雄當場表示「提這個案太危險。」鄭運鵬也附和。會後傳出有中常委抱怨「何志偉這死小孩提這個東西。」

鄭運鵬今日表示，昨日開會時，已說明近期立院對於美豬美牛議題攻防狀況，也提到國民黨製造衝突，誤導科學資訊，製造抹黑網路文宣，請黨中央協助澄清。有關何志偉的發言，那是在議程後的善意提醒，現場氣氛其實還不錯。

陳亭妃則表示，昨天中常會時有人提出不同意見，原則上大家的方向都是一致的，但每個提案都要顧及到國際法規問題，也希望不要因為這個小插曲，被說成民進黨內部有不同意見，其實大家共同目標就是讓台灣產業變更好。

(中時 )