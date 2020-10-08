福壽(1219)今日在台中舉行100週年慶，董事長洪堯昆強調，疫情衝擊世界經濟，新世代的電商崛起，消費型態大幅度改變，公司積極投入人工智慧、大數據及機械人，及智能製造與智能生產，迎向未來的100年。

洪堯昆說，公司成立於民國9年，歷代經營勤檢努力之下，不斷成長，在企業百年發展過程中也歷經多項的重大挑戰，包括大宗物資業者早期的百家爭嗚目前已縮減至10多家、口蹄疫及食安危機，福壽以誠信、實在因應市場挑戰，也讓公司穩定成長。

新冠疫情改變全世界的生態，洪堯昆說，自己自足的能量已成世界趨勢，目前黃、小、玉皆需要進口，台灣點、線、面都要一起結合起來，變成一個好的循環，他也鼓勵大家減少浪費，少一道菜、多一份愛。

至於美豬美牛進口來台會帶來衝擊，洪堯昆強調，國內飼養跟國外的飼養方式不同，口味差異大，對消費者而言入口的味覺差異化將會很大，預期台灣未來有品牌的豬將會十分有競爭力。他說，台灣豬產銷履歷需要加強，才能讓消費者信任，由原料和生產端的標示，才可讓食安更加強，消費者才能知道這些東西是什麼地方來的，如何教育消費者要去確認標示清楚，大家需要一起努力。

(時報資訊)