光學鏡頭廠-大立光(3008)今天下午將舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，儘管大立光已預告，10月拉貨動能與9月差不多，但因大立光股價跌幅已深，今天吸引押寶法說會買盤進場，盤中股價強勢大漲逾5%，站上3400元關卡，第4季業績可望淡季不淡的玉晶光(3406)也同步走高。

蘋果iPhone新機即將開賣，拉貨也轉為積極，大立光及玉晶光9月合併營收同步攀高，其中大立光9月合併營收51.24億元，月增1.99%，但年減22.31%，累計第3季合併營收為147.87億元，較今年第2季成長17%，較去年同期衰退20%，累計前9月合併營收406.52億元，較去年同期衰退4%。

受惠於蘋果新機出貨放量，玉晶光9月合併營收18.6億元，月增4.67%，年減3.58%，為單月歷史次高，累計第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為109.69億元，年成長32.85%。

大立光將於下午舉行法說會，說明第4季展望，不過大立光日前表示，10月拉貨動能跟9月差不多，說法相對保守。

相較於大立光謹慎，蘋果純度很高的玉晶光對第4季展望樂觀許多，在蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出下，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好，至於能不能比第3季好，須視客戶新機銷售狀況。

(時報資訊)