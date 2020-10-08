◎錢櫃大火6死 練台生過失致死罪起訴

發生在今年4月26日的中山區林森北路錢櫃KTV大火，台北地檢署近半年偵查後，8日偵查終結，錢櫃老闆練台生等7人被依過失致死、違反消防法等罪提起公訴。

◎中秋垃圾暴增 河濱公園烤肉區縮減

中秋連假期間，烤肉成為國人的例行活動，北市河濱公園今年開放17處提供民眾烤肉場地，但今年垃圾清運量翻倍暴增至60.07公噸，北市水利處表示，目前研議逐步減少開放區域，考慮取消1至2處，未來加強與里民溝通。

◎逆子殺母剁頭無罪遭撤銷 法官裁定收押

砍殺母親37刀還切下頭顱的梁姓男子，二審無罪並責付桃園衛生局，但遭最高法院火速撤銷，高院更一審開庭訊問後，法官權衡公共利益及人權，裁定梁男13日後羈押。他13日因傷害罪服刑期滿，立即轉赴看守所，「無縫接軌」 。

◎身體不適 喬帥依然晉級4強

塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）8強賽一開始狀況並不在百分百，不過他還是4比6、6比2、6比3、6比4擊敗西班牙選手布斯塔（Pablo Carreno Busta），生涯第10度打進法國網球公開賽4強。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)