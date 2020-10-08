近期屢屢傳出事業廢棄物棄置問題，焚化爐優先處理一般廢棄物導致事業廢棄物無處可去，據統計，事業廢棄貯存量從2014年的256萬噸，增加至去年的613萬噸，跨黨派立委今天要求環保署應提出解方。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告，民進黨立委洪申翰提及，事業廢棄物的量沒有增加，但儲存量卻年年增加，而儲存量越大就越容易爆發棄置廢棄物的爭議；時代力量立委王婉諭說，台商回流以基本金屬製造業、石油及煤製品等產業為主，可能會製造更多事業廢棄物。

國民黨立委吳斯懷指出，目前掩埋場的掩埋量剩不到9％，但目前又開放事業廢棄物暫置，而焚化爐又有許多要汰除，恐怕使事業廢棄物壓力更大；民進黨立委黃秀芳說，近期有民眾投訴因事業廢棄物無處可去，甚至有廠商租借倉庫後把事業廢棄物棄置其中。

國民黨立委徐志榮則說，事業廢棄物處理量能不足，應建立去化管道，一般焚化爐也是優先處理一般廢棄物，可能無暇處理事業廢棄物，「就像要停車但沒蓋停車場，強逼民眾違停」。

環保署署長張子敬表示，早期焚化爐以處理家庭一般廢棄物為主，資源回收後使垃圾減量，使焚化爐有餘裕可以收受事業廢棄物，但事業廢棄物增加又排擠一般廢棄物的處理，目前事業廢棄物可以暫置在掩埋場後做燃料化處理，已盤點各工業區環保用地，開放事業單位投資，增加去化的管道。

(中時 )